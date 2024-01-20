في لبنان.. الدولار بـ130 ألف ليرة عند هؤلاء!

عمدت متاجر معنية ببيع "دولارات" لخطوط الهواتف الخليوية، إلى تحديد تسعيرة جديدة للدولار الواحد لديها ناهزت الـ130 ألف ليرة.



Advertisement وتبين أن تلك المتاجر لا تلتزمُ بتسعيرة الدولار السائدة في السوق، ما يعني أن الربح عن كل دولار بلغ قرابة الـ50 ألف ليرة. وتبين أن تلك المتاجر لا تلتزمُ بتسعيرة الدولار السائدة في السوق، ما يعني أن الربح عن كل دولار بلغ قرابة الـ50 ألف ليرة.