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لبنان

في لبنان.. الدولار بـ130 ألف ليرة عند هؤلاء!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-01-2024 | 14:01
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عمدت متاجر معنية ببيع "دولارات" لخطوط الهواتف الخليوية، إلى تحديد تسعيرة جديدة للدولار الواحد لديها ناهزت الـ130 ألف ليرة.

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وتبين أن تلك المتاجر لا تلتزمُ بتسعيرة الدولار السائدة في السوق، ما يعني أن الربح عن كل دولار بلغ قرابة الـ50 ألف ليرة. 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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