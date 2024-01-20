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بيروت 2024: "معاً نصلي" (فيديو)

Lebanon 24
20-01-2024 | 14:18
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أقيمَ بعد ظهر اليوم في "الفوروم دو بيروت"، الحدث المسكوني الموسيقي "بيروت 2024"، وذلك لمناسبة أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيّين والسنة الخمسين لتأسيس مجلس كنائس الشرق الأوسط.

وشكل "بيروت 2024"، لقاءً روحياً جامعاً لمختلف العائلات الكنسيّة من أجل تمجيد الله الخالق وتسبحته واختبار عمل الروح القدس عبر الموسيقى والترنيم والإجتماع معاً.
تضمّ الجوقة المسكونيّة ما يزيد على 250 مرنّماً، يرافقهم نحو 50 عازفًا من الأوركسترا السيمفونيّة، وما يميّزها هو التنوّع الّذي يجمع المرنّمين والعازفين الّذين ينتمون إلى مختلف العائلات الكنسيّة والمناطق اللّبنانيّة وهم من الإكليروس والمكرّسين والعالمانيّين ومن فئات عمريّة عدّة بين الـ15 والـ75 عاماً.
 
 
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