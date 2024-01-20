دبابة تقصف بلدة لبنانية.. إليكم ما يحصل الآن في الجنوب

أفادت مصادر ميدانيّة في جنوب لبنان بأنّ غارة إسرائيلية استهدفت، مساء اليوم، مفرق المرج - حولا قرب ما يُعرف بـ"مخفر الجيش سابقاً".

Advertisement

ووفقاً للمعلومات، فإنّ القصف طال منزلاً في المحلة المذكورة، فيما لم يسجل سقوط أي إصابات في المكان.

كذلك، أفادت مراسل قناة "المنار" الزميل علي شعيب عن قيام دبابة إسرائيلي بقصف بلدة كفركلا من موقعها في المطلة، فيما أفيد عن إستهداف آخر طال بئر المصلبيات بين حولا ومركبا من جهة، والمنطقة الواقعة بين بلدتي حولا والعديسة من جهة أخرى.

وتزامن القصف الإسرائيليّ مع تحليقٍ كثيف للطائرات الحربية في أجواء القطاعين الغربي والأوسط على غلو منخفض، فيما سجل أيضاً تحليق للطيران التجسسي فوق بلدات النبطية وإقليم التفاح.

