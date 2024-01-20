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لبنان
تحذيرٌ من باحث يخصّ لبنان و "حزب الله".. ماذا قال؟
Lebanon 24
20-01-2024
|
15:00
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قال عبد الغني الارياني، الباحث البارز في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، وهو مؤسسة فكرية مستقلة في اليمن، إنّ "نشوب حرب كبرى بين إسرائيل وحزب الله سيكون كارثياً على لبنان"، مؤكداً أن "تلك الحرب ستُهدد مستقبل الحزب الذي أصبحت الأهم في محور المقاومة".
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ولفت الارياني إلى أن الإيرانيين
يساعدون جماعة الحوثي على تهديد الهدف والوجهة للعمليات التي ينفذونها في البحر الأحمر، مشيراً إلى أنه ليس لدى الحوثيين القدرة على ذلك بمفردهم.
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