تحذيرٌ من باحث يخصّ لبنان و "حزب الله".. ماذا قال؟

قال عبد الغني الارياني، الباحث البارز في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، وهو مؤسسة فكرية مستقلة في اليمن، إنّ "نشوب حرب كبرى بين إسرائيل وحزب الله سيكون كارثياً على لبنان"، مؤكداً أن "تلك الحرب ستُهدد مستقبل الحزب الذي أصبحت الأهم في محور المقاومة".

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