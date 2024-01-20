إنتظروا.. هذا ما سيعلنه مصرف لبنان قريباً

ذكرت قناة الـ"MTV"، اليوم السبت، أن مصرف لبنان سيُصدر الأسبوع المقبل تعميماً جديداً سيسمح بموجبه للمودعين بسحب مبلغ 150 دولاراً أميركياً من حساباتهم اعتباراً من الشهر المقبل.

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وأشارت القناة في تقرير لها إلى أن المستفيدين من التعميم هم الذين يمتلكون حسابات وشيكات بالدولار القديم المعروف بـ"اللولار" قبل وبعد 17 تشرين الأول عام 2019.

وأوضح التقرير أن المستفيد من التعميم 158 لا يحق له الإستفادة من التعميم الجديد ولو كان يمتلك حساباً آخر في مصرفٍ مُختلف.

وبحسب التقرير، فإن الشخص الذي يملك حسابين مصرفيين مختلفين، يحقّ له الاستفادة من التعميم الجديد من مصرف واحد فقط، ما يعني أنه سيتقاضى 150 دولاراً من مصرف واحد فقط.