الآن من الميدان.. مستعمرة إسرائيلية تتلقى "رشقة صواريخ" من لبنان!

أفادت مصادر ميدانية في الجنوب عن إطلاق رشقة صواريخ من لبنان باتجاه مستعمرة المُطلة الإسرائيلية، مساء اليوم السبت.

وبحسب المعلومات، فإنّ القبة الحديدية الإسرائيلية اعترضت الصواريخ في أجواء الأراضي الفلسطينية المُحتلة.

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كذلك، تحدثت المصادر عن إطلاق العدو الإسرائيلي قنابل مضيئة فوق بلدة العباسية الحدودية.

وفي وقتٍ سابق من هذا المساء، شنّ جيش العدو هجوماً جوياً استهدف مفرق المرج - حولا قرب ما يُعرف بـ"مخفر الجيش سابقاً".

وذكرت المصادر الميدانية أن القصف طال منزلاً في المحلة المذكورة، فيما لم يسجل سقوط أي إصابات في المكان.

كذلك، تحدث مراسل قناة "المنار" الزميل علي شعيب عن قيام دبابة إسرائيلي بقصف بلدة كفركلا من موقعها في المطلة، فيما أفيد عن إستهداف آخر طال بئر المصلبيات بين حولا ومركبا من جهة، والمنطقة الواقعة بين بلدتي حولا والعديسة من جهة أخرى.

وتزامن القصف الإسرائيليّ مع تحليقٍ كثيف للطائرات الحربية في أجواء القطاعين الغربي والأوسط على غلو منخفض، فيما سجل أيضاً تحليق للطيران التجسسي فوق بلدات النبطية وإقليم التفاح.