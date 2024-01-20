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لبنان

بشأن الدواء.. بُشرى من وزير الصحة

Lebanon 24
20-01-2024 | 16:30
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أعلنَ وزير الصحة العامة فراس الأبيض، اليوم السبت، أن الوزارة تقوم بتأمين الأدوية لجميع مرضى الأمراض المُستعصية.
 
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وفي حديثٍ عبر قناة الـ"LBCI"، قال الأبيض إن المبلغ الذي تم إقراره في آخر جلسة حكومية والبالغ 3 آلاف مليار ليرة، سيتم توظيفه لتأمين الأدوية للمرضى، وأضاف: "في ما خص موضوع الدعم، فإننا نطرحه للنقاش مع وزارة المالية ومصرف لبنان لإيجاد الآلية المناسبة، والفكرة الأساسية القائمة هي أن الدواء سيكون مُأمناً للمريض من دون أن يتكلف عليه".
 
وتابع: "يمكن للمريض وأثناء تواجده عند الطبيب أن يقوم بتعبئة طلبٍ عبر منصة أمان، على أن يتم التواصل معه لاحقاً من أجل الدواء. كذلك، في حال كان المريض داخل المستشفى، سيتم إيصال الدواء إليه، أما في حال كانت الأدوية في الصيدلية، فإن الوزارة ستنسق مع المريض بشأن الصيدلية التي يتوافر فيها الدواء بغية الحصول عليه منها".
 
وأكمل: "يوجد لدى وزارة الصحة أدوية أساسية للتصلب اللويحي مثل الجنريك الخاص بالمابيترا والإنترفيرو، وهناك كميات موجودة حالياً في لبنان". 
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