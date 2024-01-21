حادثة خطيرة في لبنان.. زوجان عاريان بعد خطفهما وما حصل غير متوقع! (صورة)

كشفت صفحة "وينيه الدولة" عبر "فيسبوك" عن تعرّض زوجين في لبنان للخطف أثناء محاولة سفرهما بطريقة غير شرعية إلى خارج لبنان.

وذكرت الصفحة أنّ الزوجة تُدعى لينا كركور إيوازيان (لبنانية الجنسية) فيما الزوج يُدعى مازن محمد حواج (سوري الجنسية)، مشيرة إلى أن عملية الخطف تمت عبر عصابة منظمة تعمل في مجال الاتجار بالبشر.

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وأشارت "وينيه الدولة" إلى أنّ العصابة وعدت الزوجين بالسفر إلى إيطاليا مقابل مبلغ كبير من المال، موضحة أن عائلتي إيوازيان وحواج حصلتا على صورٍ صادمة للزوجين المختطفين بعد تعريتهما من ملابسهما.