Advertisement

لبنان

حادثة خطيرة في لبنان.. زوجان عاريان بعد خطفهما وما حصل غير متوقع! (صورة)

Lebanon 24
21-01-2024 | 00:38
A-
A+
Doc-P-1154994-638414200986319534.jpg
Doc-P-1154994-638414200986319534.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت صفحة "وينيه الدولة" عبر "فيسبوك" عن تعرّض زوجين في لبنان للخطف أثناء محاولة سفرهما بطريقة غير شرعية إلى خارج لبنان.
 
وذكرت الصفحة أنّ الزوجة تُدعى لينا كركور إيوازيان (لبنانية الجنسية) فيما الزوج يُدعى مازن محمد حواج (سوري الجنسية)، مشيرة إلى أن عملية الخطف تمت عبر عصابة منظمة تعمل في مجال الاتجار بالبشر.
Advertisement
 
وأشارت "وينيه الدولة" إلى أنّ العصابة وعدت الزوجين بالسفر إلى إيطاليا مقابل مبلغ كبير من المال، موضحة أن عائلتي إيوازيان وحواج حصلتا على صورٍ صادمة للزوجين المختطفين بعد تعريتهما من ملابسهما.
 
ولفتت الصفحة إلى أن العصابة أبلغت العائلتين بأنها ستبادر إلى قتل الزوجين في حال لم يتم دفع مبلغ مالي وقدره 25 ألف دولار أميركي.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2024-01-21
03:15 | 2024-01-21
03:06 | 2024-01-21
03:00 | 2024-01-21
02:45 | 2024-01-21
02:24 | 2024-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24