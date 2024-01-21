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لبنان

والدة نقيب المحررين في ذمة الله

Lebanon 24
21-01-2024 | 01:03
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غيّب الموت جورجيت زخيا كرم، والدة نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها غداً الاثنين 22 كانون الثاني، الثالثة والنصف بعد الظهر في كنيسة مار جرجس الرعائية- الكفور.
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تقبل التعازي اليوم الأحد في كنيسة مار جرجس - الكفور، من الثانية بعد الظهر إلى السادسة مساء، وغداً الاثنين قبل الدفن وبعده، ابتداء من الحادية عشرة قبل الظهر إلى السادسة مساء، وبعد غد الثلثاء من الثانية بعد الظهر إلى السادسة مساء.

أسرة "لبنان24" تتقدم من النقيب القصيفي بخالص العزاء، سائلة الله ان يسكن الفقيدة بين الأبرار والصديقين.

لبنان

تعازي ووفيات

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