والدة نقيب المحررين في ذمة الله

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يحتفل بالصلاة لراحة نفسها غداً الاثنين 22 كانون الثاني، الثالثة والنصف بعد الظهر في كنيسة مار جرجس الرعائية- الكفور.تقبل التعازي اليوم الأحد في كنيسة مار جرجس - الكفور، من الثانية بعد الظهر إلى السادسة مساء، وغداً الاثنين قبل الدفن وبعده، ابتداء من الحادية عشرة قبل الظهر إلى السادسة مساء، وبعد غد الثلثاء من الثانية بعد الظهر إلى السادسة مساء.أسرةتتقدم من النقيب القصيفي بخالص العزاء، سائلة الله ان يسكن الفقيدة بين الأبرار والصديقين.