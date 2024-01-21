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لبنان
بعد غياب.. إبن زحلة عاد إلى حضن "الحزب"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
21-01-2024
|
01:15
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لفت مصدر حزبي الى أن النائب والوزير السابق ايلي ماروني سوف يحضر غداً الإثنين إجتماع المكتب السياسي الكتائبي بعدما عين منذ أيام مستشارا سياسيا لرئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل.
ولفت المصدر الى أن "ماروني كان قد إنقطع لفترة عن العمل الحزبي اليومي، إلا أن مصالحة واسعة في زحلة حصلت بين أبناء الحزب الذي لديه تاريخ عريق في المدينة ما جعلت ماروني يعود إلى العمل الحزبي الزحلي والمركزي بالإضافة الى الحراك السياسي ضمن الخط السيادي".
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المصدر:
خاص "لبنان 24"
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