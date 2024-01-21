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لبنان

نائبة لبنانية "تختفي"!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-01-2024 | 01:30
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علّقت أوساط ناشطة في المجتمع المدني على غياب إحدى النائبات البارزات في قوى التغيير خصوصاً أنه لا تصريحات لها بتاتاً، كما أنها غائبة أيضاً ومختفية بشكلٍ تام عن "السوشيل ميديا".
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ناشطون في مجموعات كانت مواكبة لحراك تلك النائبة تحدثت عن أن غياب الأخيرة جاء لـ"أسباب قاهرة"، فيما تحدثت أوساطها عن عودة قريبة لها وتحديداً خلال الإستحقاقات المقبلة.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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