Advertisement

لبنان

"فصائل" فلسطينية جديدة قد تظهرُ في لبنان

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
21-01-2024 | 01:45
A-
A+

Doc-P-1155004-638414224986227466.jpg
Doc-P-1155004-638414224986227466.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توقعت أوساطٌ متابعة للشأن الفلسطينيّ في لبنان إمكانيّة بروز جهاتٍ فاعلة من نسيج اللاجئين الفلسطينيين خلال الفترة المقبلة، بالتوازي مع إستمرار التوتر  في جنوب لبنان من جهة، وبقاء الجبهة مشتعلة في غزة من جهةٍ أخرى.
Advertisement
وأشارت المصادر إلى أنَّ هناك "تلميحات" باتت تبرزُ بين الحين والآخر بشأن إمكانية "ولادة" تشكيلات فلسطينية جديدة داخل المخيمات، مغايرة لتلك "التقليدية"، ومن الممكن أن تكون مرتبطة مباشرة بشعار "مقاومة الإحتلال في غزة".
ووفقاً للمصادر، فإنّ التجربة التي قد تنشأ لاحقاً، قد تُمثل "استنساخاً" لتجربة تأسيس حركة "حماس" لما يُسمّى بـ"طلائع طوفان الأقصى" قبل أكثر من شهر، ما يُوحي بأنّ هناك محاولات لترسيخ الوجود الفلسطيني أكثر في لبنان إنطلاقاً من معركة 7 تشرين الأول التي أسست لمرحلة جديدة.
وتوقفت المصادر عند الفصيل الذي تبنّى قبل أسبوع من الآن تنفيذ عملية ضدّ الجيش الإسرائيليّ في مزارع شبعا المحتلة والذي حملَ اسم "كتائب العز الإسلامية". 
المصادر توضحُ أنّ الجهود تواصلت خلال الأيام القليلة الماضية لإستقصاء معطيات بشأن هذا الفصيل الجديد، وما بيّنته المعلومات الأولية أن لدى تلك الكتائب صلات غير مباشرة بأفراد في كتائب "القسام" - فرع لبنان، لكنها تنشطُ ذاتياً والعملية التي نفذتها قد تقترنُ بأخرى قد تحصل لاحقاً.
ورجّحت المعلومات أن يكون ذاك الفصيل موجوداً خارج أسوار المخيمات، فيما قالت مصادر فلسطينية معنية بالشؤون العسكرية إنَّ لم يجرِ خلال الفترة الماضية رصدُ تأسيس أي جماعة جديدة داخل المخيمات لاسيما تلك التي تتضمنُ لجاناً أمنية وقوات أمن وطني فلسطيني.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2024-01-21
03:15 | 2024-01-21
03:06 | 2024-01-21
03:00 | 2024-01-21
02:45 | 2024-01-21
02:24 | 2024-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24