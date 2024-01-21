التشكيلات الأمنية: ثلاثة عناصر حسمت التوجّه

لفت مصدر سياسي الى أن تشكيلات قوى الأمن الداخلي وخاصةً الإقليمي منها جاءت مفاجأة لعدد كبير من الضباط من الرتب المتقدمة، وقال: "بعد دراسة المناقلات والتشكيلات تبين أن ثلاثة عناصر كانت لها علاقة بالتشكيلات، أولاً:خلاف معين داخل المؤسسة الواحدة، و ثانياً مسايرة عدد من الشخصيات السياسية والفعاليات النيابية خاصةً في الأقضية ذات الطابع الطائفي الواحد، ثالثاً الكفاءة حيث تم وضع عدد من الضباط المناسبين في المكان المناسب خاصةً الإداريين منهم".

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المصدر ختم أن "كل هؤلاء الضباط ذوي خبرة وإختصاص ويعملون لما فيه خير مؤسسة قوى الأمن الداخلي والمواطن اللبناني ولكن المناقلات حصل فيها بعض الإستنسابية".