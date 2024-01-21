توقيفات في ملف بيع "عقارات مسيحية" في بعلبك

يتم التداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخبر توقيف إحدى كتّاب العدل في مدينة بعلبك لتورطها مع احد السماسرة في تزوير عقود وبيع عقارات لبعض المسيحيين في المدينة.

الا أن مصادر أمنية أكدت أن المقصود بالتوقيف هو التوقيف عن العمل وهذا الأمر قديم وليس جديداً.

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ولفتت الى أن "التحقيقات مستمرة والسمسار المقصود هو من مدينة بعلبك".