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لبنان
توقيفات في ملف بيع "عقارات مسيحية" في بعلبك
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
21-01-2024
|
02:45
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يتم التداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخبر توقيف إحدى كتّاب العدل في مدينة بعلبك لتورطها مع احد السماسرة في تزوير عقود وبيع عقارات لبعض المسيحيين في المدينة.
الا أن مصادر أمنية أكدت أن المقصود بالتوقيف هو التوقيف عن العمل وهذا الأمر قديم وليس جديداً.
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ولفتت الى أن "التحقيقات مستمرة والسمسار المقصود هو من مدينة بعلبك".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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