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لبنان

قائِد الجيش يلتقي الراعي.. ما سبب اللقاء؟

Lebanon 24
21-01-2024 | 02:24
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يلتقي البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي  في هذه الأثناء قائِد الجيش العماد جوزيف عون وأفراد عائِلَتِه.

وعلم أن هذا اللقاء هو ليشكرِ عون البطريرك الماروني على مواساتِهِ بِفُقدانِ والدته.
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قائِد

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