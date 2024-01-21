توتر الآن في الجنوب.. مدفعية العدو تقصف هذه البلدات

عادَ التوتر ليُهيمن على المناطق الحدوديّة الجنوبية وسط قيام العدو الإسرائيلي بتنفيذ إعتداءات جديدة هناك.

وأفادت مصادر ميدانية في الجنوب إنَّ مدفعية الجيش الإسرائيلي إستهداف محيط بلدات عيترون، مارون الراس ويارون، كما طاول القصف بلدات ميس الجبل، بليدا، الجبين وشيحين.

ومنذ الصباح، لم يغادر الطيران التجسسيّ الإسرائيليّ المعادي سماء قضاءي صور وبنت جبيل، حيث يحلق على مستوى منخفض جداً ما يهدد الأجسام المتحركة البشرية والآلية.

وطيلة الليل الفائت، أطلق العدو الاسرائيلي القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق. وقبيل منتصف الليل، أطلق العدو من مواقعه المشرفة على جبل اللبونة نيران أسلحته الرشاشة الثقيلة على الأحراج المتاخمة للخط الأزرق الواقعة عند اطراف بلدتي علما الشعب والناقورة.