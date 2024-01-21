مخيم في لبنان تحت "عين إسرائيل".. التفاصيل مثيرة جداً!

نشرت منصة "بلينكس" الإماراتية تقريراً تحت عنوان: مخيم في لبنان تحت "عين إسرائيل"، وجاء فيه:

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ما إن تدخل مُخيم الرشيدية في جنوب لبنان وتترجل من سيارتك لتسير في أحيائه، حتى تسمع بوضوح صوت الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي يحوم فوق المكان باستمرار.