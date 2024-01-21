ماذا كُشف عن عناصر "حزب الله" في اليمن؟ تقرير يعلن

نقلت شبكة "سكاي نيوز عربية" عن مصادر يمنية قولها إن عناصر من الحرس الثوري الإيراني و "حزب الله" في لبنان، لقوا حتفهم في اليمن وذلك منذ بدء الضربات الأميركية - البريطانية على البلد المذكور اعتباراً من 12 كانون الثاني الجاري.

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وقالت الشبكة إن عناصر الحزب والحرس الثوري الذين قتلوا في اليمن، كانوا أيضاً من بين عناصر آخرين تابعين لجماعة "الحوثي"، موضحة أن غالبية القتلى سقطوا في الغارات التي استهدفت مواقع عسكرية للحوثيين في الحديدة وحجة وذمار وتعز والبيضاء.



ووفقاً لتلك المصادر، فقد قتل 3 من الحرس الثوري الإيراني و6 من عناصر حزب الله اللبناني بالإضافة إلى اثنين من الفصائل المسلحة العراقية. أما على صعيد القتلى من جماعة الحوثي، فيُقدرعددهم بنحو 75 قتيلاً.



كذلك، أكدت المصادر أن الخبراء الأجانب لقوا حتفهم في عمليات منفصلة ومواقع مختلفة.



وأسفر القصف الأميركي البريطاني عن تدمير منصات صاروخية ومخازن للطائرات المسيرة بالإضافة إلى إحباط عدد من العمليات التي كان الحوثيون يعملون على تنفيذها واستهدافهم للملاحة الدولية.