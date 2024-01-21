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لبنان

مفاجأة يعلنها سامي الجميل عن "حزب الله".. هكذا تحدّث عنه

Lebanon 24
21-01-2024 | 04:25
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أعلن رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل، عن "تهديدات يتلقاها علنية، ويمكن رصدها ومعرفة مصدرها"، مشيراً الى أنها "واضحة المصدر، وليست مخفية"، وقال: "إننا معتادون على هذا الأمر، ونتعاطى مع فريق إلغائي، يستعمل العنف كوسيلة في السياسة، ولإلغاء الآخر. نحن نعرف أننا نتعاطى مع هذا النوع من المجموعات. حزب الله يلجأ إلى تهديد السياديين، لأن حجته ضعيفة، وعندما تكون حجة الانسان ضعيفة، فإنه يلجأ إلى منطق الإلغاء، وهذا سلاح الضعفاء".
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ولفت في حديث الى صحيفة "السياسة" الكويتية إلى أن "عودة الاغتيالات احتمال موجود، ولا ننسى أنه لم يمض على اغتيال لقمان سليم أكثر من سنتين، وبالتالي فإن الاغتيالات لم تتوقف"، مشيراً إلى أن "حزب الله يعطل الاستحقاق الرئاسي، لأنه لم يستطع فرض مرشحه"، وقال: "سيستمر الحزب  في تعطيل هذا الاستحقاق طالما هناك اعتراض من المجلس النيابي على مرشحه، كما فعل مع ميشال عون. وبقي الاستحقاق معطلاً، حتى أخضع اللبنانيين لإرادته، على أمل ألا يخضع أحد  هذه المرة لهذه الإرادة".

وأضاف: "المعارضة متماسكة في هذا الموضوع، ولا نية للتراجع، ولا يخضع أحد لمنطق الفرض الذي يمارسه حزب الله".

ورداً عن سؤال، قال: "نرفض انتخاب سليمان فرنجية، لأنه لا يمثل خطنا السياسي، وهو حليف حزب الله، ووصوله يعني أن الأخير سيفرض سيطرته على الرئاسة الأولى، ويحول الدولة والرئاسة إلى جبهة دفاع عن سلاحه، وعن أدائه. ولذلك لا نريد أن تكون الدولة اللبنانية درعاً لـحزب الله يستعملها من أجل تحصين نفسه وحمايتها، على حساب الدولة والقانون والدستور".

واعتبر أن احتمال أن يزج "حزب الله" لبنان في حرب مفتوحة مع إسرائيل، هو أمر ممكن"، وأضاف: "إلى الآن، فإن هذه النية غير موجودة لدى الحزب في الوقت الراهن نظراً لوجود حسابات أخرى لديه، كما انه لا يريد أن يعرض منظومته العسكرية والاجتماعية والسياسية للاهتزاز، ولا يريد ايضا التضحية بموقع القوة الذي بناه في لبنان من أجل غزة".
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