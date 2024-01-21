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لبنان

غيّبه الموت.. النائب السابق إيلي عون في ذمة الله

Lebanon 24
21-01-2024 | 04:30
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غيب الموت النائب السابق المحامي ايلي ميشال عون.

يحتفل بالصلاة لراحه نفسه غداً الاثنين، الثالثة والنصف من بعد الظهر، في كنيسة مار الياس الحي - الدامور.

تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة، ابتداء من الحادية عشرة قبل الظهر ويوم الثلاثاء في 23 في صالون الكنيسة، ابتداء من الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الخامسة مساء، ويوم الاربعاء في 24 في صالون كنيسة مار يوسف الحكمة الاشرفية، ابتداء من الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساء.
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لبنان

تعازي ووفيات

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