مأساةٌ في الضنية.. شاب يخسر حياته بطريقة مأسوية!

توفيَ الشاب وسام طالب إثر إصابته بطلق ناريٍ داخل منزله في بلدة بخعون - قضاء الضنية.

وعلى الفور، حضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادثة.