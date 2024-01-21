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لبنان

مأساةٌ في الضنية.. شاب يخسر حياته بطريقة مأسوية!

Lebanon 24
21-01-2024 | 04:43
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توفيَ الشاب وسام طالب إثر إصابته بطلق ناريٍ داخل منزله في بلدة بخعون - قضاء الضنية.
 
وعلى الفور، حضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادثة.
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