Advertisement

لبنان

نداء من حراك المتعاقدين إلى وزير التربية: لتحقيق مطالبنا

Lebanon 24
21-01-2024 | 04:52
A-
A+
Doc-P-1155046-638414350353726513.jpg
Doc-P-1155046-638414350353726513.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدر حراك المتعاقدين بياناً، ذكر بموجبه وزير التربية عباس الحلبي بمطالبه التي تتضمن "دفع مستحقات المتعاقدين الثانوي والأساسي والمهني شهرياً، التعجيل باصدار قرار باحتساب ودفع مستحقات الأساتذة المتعاقدين النازحين من الشريط الحدودي وكذلك بدل النقل، التدخل الفوري للتعجيل بدفع مستحقات الفصل الأول ثانوي أساسي ودفعها آخر هذا الشهر مع بدل النقل، التدخل الفوري لدفع بدل الانتاجية عن شهر تشرين ثاني لكل معلم متعاقد وملاك لم تصله للآن".
Advertisement

كذلك، طالب الحراك بـ"اعطاء جميع المتعاقدين الثانوي والأساسي والمهني حوافز في شهر الصيف، خصوصاً أن وزير التربية يعلم أن المتعاقد يتوقف عن قبض أي مستحقات في هذا الوقت من السنة".
 
ودعا الحراك إلى "زيادة أجر ساعة عادلة للمتعاقدين كافة الثانوي والأساسي والمهني بحيث لا تقل الزيادة عن 10$ عن كل ساعة"، وقال: "وزير التربية تعهد قبل بدء العام الدراسي أمام لجنة الحراك أنه سيعمل على زيادة أجر الساعة عن العام الدراسي2024".
 
الحراك طالب أيضاً الحلبي بـ"زيادة بدل الانتاجية لجميع المتعاقدين الثانوي والأساسي والمهني وكذلك الزملاء في الملاك  بما لا يقل عن 450$ شهرياً". 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:12 | 2024-01-21
07:58 | 2024-01-21
07:42 | 2024-01-21
07:27 | 2024-01-21
07:15 | 2024-01-21
07:01 | 2024-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24