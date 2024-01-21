نداء من حراك المتعاقدين إلى وزير التربية: لتحقيق مطالبنا

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كذلك، طالب الحراك بـ"اعطاء جميع المتعاقدين الثانوي والأساسي والمهني حوافز في شهر الصيف، خصوصاً أن وزير التربية يعلم أن المتعاقد يتوقف عن قبض أي مستحقات في هذا الوقت من السنة". أصدر حراك المتعاقدين بياناً، ذكر بموجبه وزير التربية عباس الحلبي بمطالبه التي تتضمن "دفع مستحقات المتعاقدين الثانوي والأساسي والمهني شهرياً، التعجيل باصدار قرار باحتساب ودفع مستحقات الأساتذة المتعاقدين النازحين من الشريط الحدودي وكذلك بدل النقل، التدخل الفوري للتعجيل بدفع مستحقات الفصل الأول ثانوي أساسي ودفعها آخر هذا الشهر مع بدل النقل، التدخل الفوري لدفع بدل الانتاجية عن شهر تشرين ثاني لكل معلم متعاقد وملاك لم تصله للآن".كذلك، طالب الحراك بـ"اعطاء جميع المتعاقدين الثانوي والأساسي والمهني حوافز في شهر الصيف، خصوصاً أن وزير التربية يعلم أن المتعاقد يتوقف عن قبض أي مستحقات في هذا الوقت من السنة".

ودعا الحراك إلى "زيادة أجر ساعة عادلة للمتعاقدين كافة الثانوي والأساسي والمهني بحيث لا تقل الزيادة عن 10$ عن كل ساعة"، وقال: "وزير التربية تعهد قبل بدء العام الدراسي أمام لجنة الحراك أنه سيعمل على زيادة أجر الساعة عن العام الدراسي2024".

الحراك طالب أيضاً الحلبي بـ"زيادة بدل الانتاجية لجميع المتعاقدين الثانوي والأساسي والمهني وكذلك الزملاء في الملاك بما لا يقل عن 450$ شهرياً".