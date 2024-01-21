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لبنان

الراعي للنواب: إفتحوا البرلمان وإنتخبوا رئيساً للبلاد

Lebanon 24
21-01-2024 | 04:58
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دعا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، النواب إلى فتح البرلمان وإنتخاب رئيس جديد للجمهورية، مؤكداً أن هذا الأمر يندرج في صلب واجباتهم.
وخلال عظة الأحد، شدد الراعي على أنّ "الإحجام عن تأدية الواجب، هو خيانة بحقّ الشعب الذي انتخب النواب"، وأضاف: "قوموا بواجب انتخاب رئيس كي نخرج من حالة تفكّك مؤسسات الدولة وعلى رأسها مجلسكم الفاقد لحق التشريع والحكومة الفاقدة للصلاحيات. على المسؤول أن يكون أميناً وحكيماً، وأن يقوم بمسؤولياته تحت نظر الله".
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وختم: "بالعودة إلى الدستور يزول الخلاف وتزول المقاطعة وتتوقّف التهديدات على حساب الشراكة الوطنية والمساواة".
 
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