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لبنان

بيان من "كتائب القسام" في لبنان.. هذا نصّه

Lebanon 24
21-01-2024 | 05:02
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نعت "كتائب الشهيد عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، الشهيد علي محمد حدرج (عباس) الذي ارتقى شهيداً إبان قصف إسرائيلي استهدف سيارته في بلدة البازورية، أمس السبت.
 
وفي بيانها، أشادت "القسام" بـ"دور حدرج وإسهاماته في إسناد المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة". 
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