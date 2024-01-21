صباح الأحد.. كم بلغ سعر الدولار؟

سجل الدولار في السوق الموازية، صباح اليوم الأحد، تسعيرة تراوحت بين 89400 و 89700 ليرة لبنانية.

يُشار إلى أن سعر العملة الخضراء ما زال مستقراً عند التسعيرة المذكورة منذ أكثر من أسبوع.