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لبنان

صباح الأحد.. كم بلغ سعر الدولار؟

Lebanon 24
21-01-2024 | 02:15
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سجل الدولار في السوق الموازية، صباح اليوم الأحد، تسعيرة تراوحت بين 89400 و 89700 ليرة لبنانية.
 
يُشار إلى أن سعر العملة الخضراء ما زال مستقراً عند التسعيرة المذكورة منذ أكثر من أسبوع.
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