رشقات لترهيب عمّال واستهداف منزل.. هذا ما يحصل في جنوب لبنان الآن (فيديو)

يستمرّ التوتر عند الحدود اللبنانية الجنوبية، إذ أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن الطيران الحربي الاسرائيلي نفّذ قرابة الثانية عشرة والربع من بعد ظهر اليوم عدواناً جوياً، حيث شنّ غارة مستهدفاً بلدة مركبا بصاروخين جو- ارض".

وذكرت أن "الغارة الجوية استهدفت منزلاً على الخط العام بقرب المحطة في مركبا".

الطيران الحربي المعادي يشنّ غارة جوية بالصواريخ استهدفت بلدة مركبا*

الغارة استهدفت منزلاً على الطريق العام قرب المحطه بمركبا pic.twitter.com/rRwLxm5K5U — 🛡الإعــــلام الميــدانـي🛡 (@leader_Leb) January 21, 2024 Advertisement

كذلك، أفادت "الوطنية للاعلام" بأن "جنود العدو يطلقون رشقات رشاشة في الهواء لترهيب عمال يعملون في بساتين في الوزاني".

وكانت قد تعرّضت منطقة تلة الحمامص وسهل الخيام بين بلدتي الخيام وبرج الملوك لقصف مدفعي متقطّع مصدره مرابض العدو الاسرائيلي.