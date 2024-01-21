المطران عودة يدعو إلى عدم ربط مصير لبنان بأي قضية مهما كانت محقة

قال متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران إلياس عودة "نحن اللبنانيون بحاجة إلى رحمة الله لكي نشفى من حب الأنا وابتغاء المجد، والتسلط، وملاحقة المطامع والمكاسب، داعياً إلى عدم السماح لأحد بالتدخل في شؤون لبنان الداخلية.

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يأتي كلام المطران عودة بعد ترأسه خدمة القداس في كاتدرائية القديس جاورجيوس.

وطالب عودة عدم ربط مصير لبنان، وبشكل خاص انتخاب الرئيس، بأية قضية، مهما كانت محقة، وبأية دولة مهما كانت قوية أو غنية أو فاعلة.

وأضاف: "لبنان بحاجة إلى أبناءه، وعلى كل لبناني أن يحفظ طاقاته من أجل بلده، فلا يضحي بنفسه ولا يستهين بحياته من أجل قضية، مهما كانت عادلة، غير قضية وطنه.

وحذر عودة قائلاً: "إذا بقي اللبنانيون منقسمين حول رؤيتهم للبنان وسيادته ودوره، متلهين بمصالحهم، وخدمة مطامع الآخرين ببلدهم، سوف يخسرون لبنان وأنفسهم ومستقبل أولادهم.



المصدر: الوكالة الوطنية