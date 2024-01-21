Advertisement

لبنان

المطران عودة يدعو إلى عدم ربط مصير لبنان بأي قضية مهما كانت محقة

Lebanon 24
21-01-2024 | 05:44
A-
A+
Doc-P-1155065-638414380404469618.jpg
Doc-P-1155065-638414380404469618.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران إلياس عودة "نحن اللبنانيون بحاجة إلى رحمة الله لكي نشفى من حب الأنا وابتغاء المجد، والتسلط، وملاحقة المطامع والمكاسب، داعياً إلى عدم السماح لأحد بالتدخل في شؤون لبنان الداخلية.
Advertisement
يأتي كلام المطران عودة بعد ترأسه خدمة القداس في كاتدرائية القديس جاورجيوس.
وطالب عودة عدم ربط مصير لبنان، وبشكل خاص انتخاب الرئيس، بأية قضية، مهما كانت محقة، وبأية دولة مهما كانت قوية أو غنية أو فاعلة.
وأضاف: "لبنان بحاجة إلى أبناءه، وعلى كل لبناني أن يحفظ طاقاته من أجل بلده، فلا يضحي بنفسه ولا يستهين بحياته من أجل قضية، مهما كانت عادلة، غير قضية وطنه.
وحذر عودة قائلاً: "إذا بقي اللبنانيون منقسمين حول رؤيتهم للبنان وسيادته ودوره، متلهين بمصالحهم، وخدمة مطامع الآخرين ببلدهم، سوف يخسرون لبنان وأنفسهم ومستقبل أولادهم.

المصدر: الوكالة الوطنية
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:12 | 2024-01-21
07:58 | 2024-01-21
07:42 | 2024-01-21
07:27 | 2024-01-21
07:15 | 2024-01-21
07:01 | 2024-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24