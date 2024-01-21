إطلاق نار وجريح عند جسر أبو علي.. هذا ما حصل

أفادت مندوبة "لبنان 24" بوقوع إشكال في محلة السويقة - جسر ابو علي، تطور الى اطلاق نار، نتج عنه جريح أصيب بالقدم ويدعى "ر.ب".







أما مطلق النار والذي عرف انه يدعى "ع.ش" فتمكّن من الفرار.

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وأفيد بان الاشكال ناتج عن اشكال فردي بين الطرفين.