(بالفيديو) حالات اختناق في هذه المنطقة... وهذا هو السبب

حصل لبنان 24 على فيديو خاص من أحد المخيمات للاجئين من التابعية السورية في سهل بلدة سعد نايل بالبقاع الأوسط، يظهر الدخان المتصاعد من المخيمات نتيجة إحراق إطارات السيارات "الدواليب" داخل المدافئ.

الدخان أدى إلى حالات ضيق تنفس واختناق لأهالي المنازل المجاورة للمخيم، حيث يستمر هذا الوضع منذ أشهر.

وتعاني منطقة سعد نايل والمناطق المجاورة لها من انتشار كبير لمرض السرطان بين الأهالي بسبب المياه الملوثة التي تُسقى بها المزروعات.

ويشير العديد من الدراسات إلى أن الغازات الناتجة عن حرق الإطارات في الشوارع والأحياء السكنية، يتسبب في العديد من الأمراض وأبرزها سرطان الرئة والأمراض التنفسية وانقباض الصدر وتضيق القصبات الهوائية، وأجمع الأطباء على أن الغازات السامة المنبعثة من حرق الإطارات تؤثر سلباً على الصحة العامة.

المصدر: خاص لبنان 24