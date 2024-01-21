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لبنان

بالأسلحة الصاروخية.. "الحزب" يستهدف ثكنة اسرائيلية

Lebanon 24
21-01-2024 | 06:35
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنه استهدف، ‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏عند الساعة 12:50‏ من ظهر اليوم الأحد، ثكنة ‏برانيت بالأسلحة الصاروخية.


واشار في بيانه، الى إصابة الثكنة بشكل مباشرة. 
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