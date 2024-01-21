أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن غارة معادية استهدفت سيارة عند مفرق صربين في منطقة كفرا بالقرب من حاجز الجيش.

وافيد بوقوع اصابات مدنية ومن عناصر الجيش إثر الغارة المعادية في كفرا.

وذكرت "الوطنية للإعلام" أن الغارة التي استهدفت سيارة في بلدة كفرا، أدت إلى سقوط شهيد وعدد من الجرحى، إصاباتهم متوسطة وطفيفة.

كذلك، نقلت "رويترز" عن مصادر أمنية أن قصفاً بمسيرة إسرائيلية لمركبة في جنوب لبنان، ادى الى استشهاد عنصرين من "حزب الله" كانا يستقلانها.