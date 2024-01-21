Advertisement

لبنان

إستهداف سيّارة في الجنوب.. شهيدان لـ"حزب الله"وهذا ما كشفته المعلومات الأولية (فيديو)

Lebanon 24
21-01-2024 | 07:58
A-
A+
Doc-P-1155078-638414419000503247.jpeg
Doc-P-1155078-638414419000503247.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن غارة معادية استهدفت سيارة عند مفرق صربين في منطقة كفرا بالقرب من حاجز الجيش.
 
 
وافيد بوقوع اصابات مدنية ومن عناصر الجيش إثر الغارة المعادية في كفرا.
 
 
وذكرت "الوطنية للإعلام" أن الغارة التي استهدفت سيارة في بلدة كفرا، أدت إلى سقوط شهيد وعدد من الجرحى، إصاباتهم متوسطة وطفيفة.
 
 
كذلك، نقلت "رويترز" عن مصادر أمنية أن قصفاً بمسيرة إسرائيلية لمركبة في جنوب لبنان، ادى الى استشهاد عنصرين من "حزب الله" كانا يستقلانها.
 
 
Advertisement
 


وكان قد أغار الطيران الاسرائيلي في وقت سابق على منزل في بلدة مركبا.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:12 | 2024-01-21
07:42 | 2024-01-21
07:27 | 2024-01-21
07:15 | 2024-01-21
07:01 | 2024-01-21
06:35 | 2024-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24