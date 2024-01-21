هذه آخر المعطيات بشأن الغارة على كفرا (فيديو)

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن غارة معادية استهدفت سيارة عند مفرق صربين في منطقة كفرا بالقرب من حاجز الجيش.

وافيد بوقوع اصابات مدنية ومن عناصر الجيش إثر الغارة المعادية في كفرا.

كما علم أن سيدة تعرضت لإصابة بليغة جراء الاعتداء الإسرائيلي في كفرا ولا تزال تخضع للمتابعة والعمليات الطبية وكان يجري التجهيز لنقلها إلى مدينة صيدا.

أيضاً، ذكرت "الوطنية للإعلام" أن الغارة التي استهدفت سيارة في بلدة كفرا، أدت إلى سقوط شهيد وعدد من الجرحى، إصاباتهم متوسطة وطفيفة.

كذلك، نقلت "رويترز" عن مصادر أمنية أن قصفاً بمسيرة إسرائيلية لمركبة في جنوب لبنان، ادى الى استشهاد عنصرين من "حزب الله" كانا يستقلانها.

الى ذلك، أفادت غرفة عمليات الدفاع المدني المركزية في جمعية "كشافة الرسالة الإسلامية" في بيان، بأن "فرق الإطفاء في الجمعية شاركت بإخماد النيران التي اندلعت جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت إحدى السيارات في بلدة كفرا، وتم نقل عدد من الاصابات إلى مستشفيات المنطقة".