بعد إحراق سيّارة في الجنوب... "أمن الدولة" توضّح

نفت المديرية العامة لامن الدولة ما يتم تداوله على صفحة "وينيه الدولة" عن إحراق عنصر من أمن الدولة سيّارة أحد المواطنين في الجنوب.

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واكدت في بيان أن "الخبر عارٍ من الصحّة، ومختلق من قبل من زود الموقع الإخباري به، وقد تمّ فتح تحقيق بالموضوع الذي أظهر حتى الساعة خلافات عائليّة لا علاقة لأيّ عنصر من عناصر أمن الدولة بها".واضافت المديرية، أن "الفيديو الذي انتشر لأحد الأشخاص وهو يحاول إحراق إحدى السيارات، لا يعود لعنصر من أمن الدولة والمديريّة بصدد توقيفه لتبيان اللغط الحاصل".