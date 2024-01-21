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لبنان

توتر كبير وإصابة عنصر من الجيش.. إليكم ما حصل عند مفرق برقايل! (فيديو وصور)

Lebanon 24
21-01-2024 | 07:15
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بوقوع إشكال بين آل "صباح" من بلدة برج العرب و آل "اكومي" من بلدة فنيدق العكارية، عند مفرق برقايل.

 

وبحسب المعلومات، تطور الاشكال الى اطلاق نار بين الطرفين، ما ادى الى اصابة عنصر في الجيش بطلق ناري عن طريق الخطأ، اثناء تواجده في المحلة المذكورة.


هذا وادى الرصاص الكثيف الى تضرر عدد من السيارات والمباني.
 
 
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وأفيد بأن الطريق قطعت لبعض الوقت نتيجة الرصاص الطائش الذي شهدته المنطقة.


وقد ساد اجواء من التوتر والخوف بين الاهالي نتيجة الاشكال والرصاص.


وعملت وحدات من الجيش على فرض طوق امني في المكان والعمل جاري على تعقب متسببي الاشكال تمهيداً لتوقيفهم.


وعُرف ان الاشكال واطلاق النار ناتج عن رمي النفايات في احد الاراضي التابعة لاحد طرفي الاشكال.
 
 
 
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