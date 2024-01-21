اقتراح من وزير الثقافة بشأن مدينة طرابلس.. إليكم ما هو

اقترح وزير الثقافة محمد وسام مرتضى مع لجنة السياحة في طرابلس التركيز على تنظيم نشاطات في المدينة القديمة وتنشيط الجولات السياحية لإظهار تراث المدينة المتميز.



يأتي ذلك خلال اجتماع عقده وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في طرابلس مع لجنة السياحة الثقافية الموكل اليها مهام وضع خطة عمل تقتضي تسليط الضوء على تراث وآثار طرابلس الغني، ضمن فعاليات مدينة طرابلس عاصمة للثقافة العربية للعام 2024.

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ولفت مرتضى إلى أنه "بقدر ما يتعرف الجيل الجديد على تراث المدينة وتاريخها فان ذلك يؤهله المحافظة على هويته والتمسك بها والتصدي بكل شجاعة وثقة لكل من يحاول المس في قيمنا الأسرية وأخلاقيتنا وتراثنا".

وأعرب المرتضى عن تقديم كل الدعم لتذليل جميع العقبات التي قد تعيق عمل اللجنة، كما تم الاتفاق على أن يلتقي الوزير مع أعضاء اللجنة بعد أسابيع قليلة لتسليمه رؤية مفصلة عن خطة العمل لمناقشتها واتخاذ القرار المناسب بشأنها .





