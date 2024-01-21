وعود من رعد لتجار وصناعي النبطية حول قانون الإيجارات

تسلم عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد من تجمع تجار وصناعيي النبطية ملفاً بالتعديلات المطلوبة على قانون الإيجارات.

يأتي ذلك خلال استقبال رعد في مكتبه في النبطية وفداً من تجمع تجار وصناعيي وأصحاب المهن الحرة والحرفية في النبطية.

Advertisement

وعرضوا معه التعديلات المطلوبة على قانون الايجارات للأماكن غير السكنية، كما قدموا له ملفاً بهذا الشأن.

وتحدث صادق إسماعيل باسم الوفد قائلاً: "كأنه لا ينقص سوى إقرار قانون الإيجارات الجديد ليكتمل حبل المشنقة حول عنق الاقتصاد اللبناني وإعدامه شنقاً"، مشيراً إلى أن الاحداث الأخيرة من كورونا والأزمة الاقتصادية إضافة لحرب غزة تراكمت كل هذه العوامل لتكون النتيجة تراجع الحركة التجارية بنسبة فاقت 75 بالمئة وإقفال نحو 40 بالمئة من المؤسسات في البلاد".

وأضاف: "لا ندري هل غابت كل هذه المعطيات التي ذكرناها، والتي يدركها الصغير قبل الكبير في لبنان، عن بال المشرع في مجلس الشعب، حتى أقدم على إقرار قانون الإيجارات الجديد. ألم يتدبروا العواقب والتبعات؟".

"في المقابل قال رعد إن "التصويت على رد قانون الايجارات في مجلس الوزراء هو استدارك منا في حزب الله ومن اخواننا في حركة أمل ومن بعض حلفائنا، إلى أن خطأ ما حصل في جلسة التشريع ويجب تصحيحه".

واعتبر رعد أن "هذا الخطأ له علاقة بهذا القانون بصراحة، لذلك نحن الذين سعينا مع الوزراء ومع رئيس الحكومة وطبعاً بمواكبة من الرئيس نبيه بري وموافقته، أن نرد هذا القانون لأنه سيعمل فاجعة بكل الاعتبارات".

المصدر: الوكالة الوطنية