جشي: محور المقاومة على أهبة الاستعداد للحرب الكبرى

قال النائب حسي جشي إن محور المقاومة على أهبة الاستعداد للمواجهة والمنازلة الكبرى التي ستغيّر وجه المنطقة، وذلك خلال تشييع الشهيد علي محمد حدرج في بلدة البازورية جنوب لبنان.

وتم تشييع الشهيد حدرج بمسيرة حاشدة انطلقت من أمام منزله، شارك فيها عضوا كتلة "الوفاء للمقاومة" النائبان حسن عز الدين وحسين جشي ومسؤول منطقة جبل عامل الأولى في "حزب الله" عبد الله ناصر وعلماء دين وشخصيات وفاعليات وعوائل شهداء وحشد من أبناء البلدة والجوار.

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وأضاف جشي "نجتمع اليوم لنشيّع بطلاً من أبطال لبنان، ولنزفه شهيداً على طريق القدس، الدكتور المهندس علي حدرج ابن بلدة البازورية المقاومة التي قدمت الكثير من الشهداء كغيرها من البلدات على امتداد الوطن".

وتابع جشي: "من بلدة البازورية نوجّه التحايا إلى ابن بلدتها البار قائد المقاومة المظفرة سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، ونقول له، إن شعبنا المقاوم رهن إشارة منك ومن إصبعك المبارك الذي يخيف الأعداء، وإن المقاومين الأبطال في جهوزية تامة للرد على أي اعتداء، وحاضرين في الميدان ليوقعوا الهزيمة المدوية في هذا الكيان المصطنع".

واعتبر أن المقاومة في لبنان هزمت العدو الإسرائيلي في العام 1985 وفي العام 2000 وفي العام 2006، وإن رئيس وزراء العدو نتنياهو يهدد لبنان ويتوعد، وبالتالي، فإنه يغامر ويقامر بمصير الكيان المصطنع في حال أراد حرباً شاملة مع لبنان، وإذا كان جدياً فيما يقول، فإن المقاومين بانتظار ضباطه وجنوده، وإن محور المقاومة اليوم من طهران إلى العراق وسوريا واليمن ولبنان وفلسطين على أهبة الاستعداد للمواجهة والمنازلة الكبرى التي ستغيّر وجه المنطقة بإذن الله تعالى".

المصدر: الوكالة الوطنية



