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لبنان

الموقع الإلكتروني لمجلس النواب يتعرّض للقرصنة

Lebanon 24
21-01-2024 | 08:52
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أفادت قناة "الجديد" بأن الموقع الإلكتروني لمجلس النواب تعرّض إلى القرصنة، مؤكدة أنه يتم معالجة الأمر.
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