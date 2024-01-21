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لبنان
الموقع الإلكتروني لمجلس النواب يتعرّض للقرصنة
Lebanon 24
21-01-2024
|
08:52
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أفادت قناة "الجديد" بأن الموقع الإلكتروني لمجلس النواب تعرّض إلى القرصنة، مؤكدة أنه يتم معالجة الأمر.
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