"الحزب" يستهدف موقعاً اسرائيلياً جديداً

أعلن "حزب الله" في بيان، بعد ظهر اليوم، عن استهداف موقع رويسة القرن في مزارع شبعا بالأسلحة الصاروخية.







وأكد في بيانه، تحقيق إصابة مباشرة في الموقع.

Advertisement