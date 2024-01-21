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لبنان

بوشكيان: توقيت جديد لسير الشاحنات يراعي السلامة المرورية

Lebanon 24
21-01-2024 | 09:12
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تابع وزير الصناعة النائب جورج بوشكيان، مسألة إعادة فتح خط السير للشاحنات من بيروت إلى البقاع عن طريق ضهر البيدر وترشيش وبالعكس، خلال النهار وفق توقيت زمني جديد.
 
 
وأجرى اتصالات بهذا الخصوص مع محافظ البقاع كمال أبو جودة، والمسؤولين الأمنيين عن المنطقة، وشكر لهم جهودهم. علماً ان ابو جوده أطلع بوشكيان على أنه ًسبق وكلف المديرية الاقليمية للاشغال في البقاع بإجراء كشف وتقييم فني لطريق ضهر البيدر على ان ينظر بعدها بالمقتضى لجهة توقيت مرور الشاحنات، مع مراعاة السلامة العامة المرورية وتخفيف الازدحام والضغط على المواطنين.

وأشاد بوشكيان أيضاً بإقدام المحافظ ابو جودة على إحالة التلزيمات العائدة للطريق وأعمال البنى التحتية في ضهر البيدر وترشيش إلى النيابة العامة المالية لتأخذ القضية مجراها القانوني ومحاسبة المخالفين.
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