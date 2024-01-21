"حزب الله" يعلن استشهاد أحد عناصره

أعلن "حزب الله" في بيان، استشهاد "فضل علي سلمان شعّار "عيسى" من بلدة النبطية الفوقا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".







وكان العدو الاسرائيلي استهدف عصر اليوم سيارة في كفرا قرب حاجز للجيش.

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