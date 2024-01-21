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لبنان

إبراهيم أمين السيد: العالم يتحول بفعل أيدينا وببركة دماء شهدائنا

Lebanon 24
21-01-2024 | 10:15
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رأى رئيس المجلس السياسي ل"حزب الله" السيد إبراهيم أمين السيد أن "العدو الإسرائيلي تأسس على وجود ضمانات أمنية، والآن بعد 80 عاما، الإسرائيلي يقول إننا نواجه حربا فيها تهديد وجودي.
واعتبر السيد أنه يريد أن يعيد تأسيس وجوده، حيث إن 80 سنة من الضمانات لم تحقق لهم الأمن، فمن أين سيحصلون على الضمانات للسنوات المقبلة، في حين أنهم حينما تأسس الكيان لم تكن المقاومة كما هي اليوم، ولم تكن الشعوب كما هي اليوم.
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يأتي كلام السيد خلال حفل تأبيني أقامه "حزب الله" في حارة الفيكاني البقاعية، لمناسبة أسبوع الشهيد "على طريق القدس" المهندس محمد شريف ناصر الموسوي: "115 يوما والاسرائيلي يقول لا يوجد إمكانية لتحقيق أي هدف، لقد فعل الاسرائيلي والأميركي ومن خلفهم الأوروبيون كل ما يمكنهم، من تدمير ومجازر وقتل لإخضاع الشعب الفلسطيني، ولكن هذا الشعب الجبار انتصر بصموده غير العادي".
واثنى أمين السيد على ما يقوم به اليمن نصرة لغزة، وقال: "أنا لم اقرأ أن شعباً احتفل بالحرب كما احتفل الشعب اليمني بها، رغم التهديد والأساطيل وحاملات الطائرات الأميركية والبريطانية، ولكن إيمان ذلك الشعب وإرادته وشجاعته اكبر بكثير من القوة الطاغوتية للولايات المتحدة الأميركية".
وختم أمين السيد معتبراً أن "العالم يتغير من حولنا ولكن من النعم الكبرى أن هذا العالم يتحول بفعل أيدينا وببركة دماء شهدائنا وصبر عوائلنا، وببركة المجاهدين والمقاومين، وبوعينا الكبير وبوحدتنا وبهذه البيئة الطيبة والمباركة والواعية والمسؤولة".

المصدر: الوكالة الوطنية
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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