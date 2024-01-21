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أعلن "حزب الله"، في بيان، انه "استهدف موقع حدب البستان بصاروخ بركان، وحقق إصابة مباشرة".وفي بيانات منفصلة سابقة، أعلن الحزب استهدافه اليوم، موقع رويسة القرن وثكنة ‏برانيت.وكان قد نعي في بيان، أحد عناصره، الشهيد فضل علي سلمان شعّار "عيسى" من بلدة النبطية الفوقا في جنوب لبنان.