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لبنان

اسرائيل تستهدف مركزاً للدفاع المدني في كفركلا

Lebanon 24
21-01-2024 | 11:07
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أصدرت "المقاومة الاسلامية" البيان الآتي:

"ضمن سياسته العدوانية والإجرامية التي لا تستثني الطواقم الطبية والإسعافية، استهدفت طائرات العدو الإسرائيلي مركز الدفاع المدني التابع للهيئة الصحية الإسلامية في بلدة كفركلا، ما أدى إلى تضرر وتعطّل سيارات الإسعاف التي تعمل بجهوزية عالية منذ اليوم الأول للعدوان على لبنان، لنقل المصابين جراء غدر العدوان الإسرائيلي".
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وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاستهداف هو الثاني من نوعه لمركز الدفاع المدني التابع للهيئة الصحية الإسلامية بعد الاستهداف الأول لمركزها في بلدة حانين، والذي ارتقى فيه شهداء على طريق القدس".
 
وصدر عن غرفة عمليات الدفاع المدني المركزية في جمعية كشافة الرسالة الإسلامية البيان التالي: "اثناء توجه مسعفين من الدفاع المدني في جمعية كشافة الرسالة الاسلامية لتنفيذ مهامهم الانسانية في مراكز انتشارهم، أغار العدو الصهيوني على سيارة مدنية في بلدة كفرا مما أدى الى سقوط شهداء وجرحى من بينهم جريحين مسعفين من الجمعية وقد تم نقلهما الى المستشفى لتلقي العلاج وحالتهما مستقرة".
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