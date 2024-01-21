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لبنان

جنبلاط في عين التينة

Lebanon 24
21-01-2024 | 11:30
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استقبل دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط بحضور الوزير السابق غازي العريضي حيث جرى عرض للأوضاع العامة وآخر التطورات والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة اسرائيل لعدوانها على قطاع غزة ولبنان.
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