Advertisement

لبنان

المقاومة الإسلامية في العراق: هاجمنا بالطائرات المسيّرة قاعدتين للاحتلال الأميركي

Lebanon 24
21-01-2024 | 12:52
A-
A+
Doc-P-1155158-638414639536325377.jpeg
Doc-P-1155158-638414639536325377.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المقاومة الاسلامية في العراق البيان الاتي: 


"استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأميركي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحقّ أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، بالطائرات المسيّرة، قاعدتين للاحتلال الأميركي في حقل العمر والشدادي بالعمق السوري، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء".
Advertisement

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:08 | 2024-01-21
15:17 | 2024-01-21
14:42 | 2024-01-21
14:35 | 2024-01-21
14:30 | 2024-01-21
14:28 | 2024-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24