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لبنان
المقاومة الإسلامية في العراق: هاجمنا بالطائرات المسيّرة قاعدتين للاحتلال الأميركي
Lebanon 24
21-01-2024
|
12:52
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صدر عن المقاومة الاسلامية في العراق البيان الاتي:
"استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأميركي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحقّ أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، بالطائرات المسيّرة، قاعدتين للاحتلال الأميركي في حقل العمر والشدادي بالعمق السوري، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء".
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