المشهد جنوبًا... قصف مدفعي اسرائيلي يطال هذه البلدات

سجل قرابة الثامنة من مساء اليوم سقوط 3 قذائف مدفعية على سهل الخيام مصدرها مرابض العدو الاسرائيلي داخل الاراضي الفلسطينية، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



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واستهدف الجيش الاسرائيلي أطراف بلدات الجبين وطيرحرفا والضهيرة بقصف مدفعي متقطع، ومنطقة اللبونة وحامول وأطراف علما الشعب في القطاع الغربي بقذائف من عيار ١٧٥ ملم. وتعرضت الأطراف الشرقية لبلدة عيترون، منذ العاشرة الا ثلثا من مساء اليوم، لقصف مدفعي متقطع مصدره مرابض العدو داخل الاراضي الفلسطينية، وتزامن ذلك مع القاء العدو قنابل مضيئة فوق بلدتي رميش وعيتا الشعب.واستهدف الجيش الاسرائيلي أطراف بلدات الجبين وطيرحرفا والضهيرة بقصف مدفعي متقطع، ومنطقة اللبونة وحامول وأطراف علما الشعب في القطاع الغربي بقذائف من عيار ١٧٥ ملم.

وأفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للإعلام" في مرجعيون، أن مدفعية العدو استهدفت سهل مرجعيون بثلاث قذائف.

وارتقت المواطنة سمر جميل السيد محمد شهيدة مساء اليوم في مستشفى تبنين الحكومي متأثرة بجراح اصيبت بها خلال الغارة التي نفذها العدو الإسرائيلي على بلدة كفرا.

الى ذلك، حلقت الطائرات الحربية الاسرائيلية بشكل كثيف في أجواء الضاحية وكسروان وجبيل.

كما استهدف العدو الاسرائيلي منزلاً في كفركلا ودمره بشكل الكامل.