تطورات الجبهة الجنوبية: سقوط قذائف مدفعية وتحليق للطائرات الاسرائيلية

سجل قرابة الثامنة من مساء اليوم سقوط 3 قذائف مدفعية على سهل الخيام مصدرها مرابض العدو الاسرائيلي داخل الاراضي الفلسطينية، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وحلقت الطائرات الحربية الاسرائيلية بشكل كثيف في أجواء الضاحية وكسروان وجبيل.

كما استهدف العدو الاسرائيلي منزلاً في كفركلا ودمره بشكل الكامل.

واستهدف الطيران الإسرائيلي مركز الدفاع المدني التابع للهيئة الصحية الإسلامية في بلدة كفركلا.

وأصدرت "المقاومة الاسلامية" البيان الآتي: "ضمن سياسته العدوانية والإجرامية التي لا تستثني الطواقم الطبية والإسعافية، استهدفت طائرات العدو الإسرائيلي مركز الدفاع المدني التابع للهيئة الصحية الإسلامية في بلدة كفركلا، ما أدى إلى تضرر وتعطّل سيارات الإسعاف التي تعمل بجهوزية عالية منذ اليوم الأول للعدوان على لبنان، لنقل المصابين جراء غدر العدوان الإسرائيلي".