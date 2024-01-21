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لبنان

إشكال واطلاق نار في القبة... هذا ما حدث

Lebanon 24
21-01-2024 | 13:56
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وقع اشكال فردي في منطقة القبة شارع الوديع في طرابلس بين كل من المدعو "ف.د" و"ع.ع"، وتطور الى اطلاق نار من قبل الاول بإتجاه الاخير دون اصابته، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".

وفر مطلق النار الى جهه مجهولة وعرف ان الاشكال هو عائلي، وكان قد سمع صوت الرصاص في بعض احياء المدينة.
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