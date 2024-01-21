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لبنان

بالفيديو... بالونات حراراية ومقاتلات إسرائيلية تحلق فوق طرابلس!

Lebanon 24
21-01-2024 | 14:28
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أفاد مراسل "روسيا اليوم" بأن الطيران الحربي الاسرائيلي حلق على علو منخفض فوق أجواء مدينة طرابلس شمالي لبنان، وألقى بالونات حراراية وقنابل مضيئة.

هذا وأظهرت مقاطع فيديو البالونات الحراراية والقنابل المضيئة التي ألقاها الطيران الحربي الإسرائيلي فوق مدينة طرابلس.
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